В РФ начали разрабатывать новую льготную ипотеку

В России разрабатывают программу льготной ипотеки на частные дома под 6,5-7,5% годовых. Об этом журналистам рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.
Сейчас ипотечные ставки для покупателей частных домов на 1-3 процентных пункта выше, чем при приобретении квартир, и достигают 9-12%. По итогам совещания 20 августа под руководством председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, рабочей группе партии по защите прав дольщиков было поручено разработать проект по развитию индивидуального жилищного строительства в РФ.
«В рамках этой работы будет создана программа льготной ипотеки для ИЖС — под 6,5—7,5%. Она будет распространяться, например, на молодые семьи, молодых специалистов, военных, инвалидов и так далее. Программу ориентируют как на строительство частных домов, так и на уже построенное жилье по типовым проектам», — приводит газета «Известия» слова Якубовского. В рамках этой же работы, добавил депутат, будет создан банк типовых проектов частных домов. Когда соответствующая программа будет готова, ее направят на согласование в правительство с просьбой выделить необходимые субсидии из бюджета.
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