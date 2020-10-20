Нарышкин: США вмешаются в дела еще одной страны, дружественной РФ

Соединенные штаты Америки продолжают вмешиваться во внутренние дела государств, дружественных России. С таким заявлением выступил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Мы отчетливо видим, что „революционный“ сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией», — заявил Нарышкин. По его словам из США в СМИ вбрасываются «фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям».
Нарышкин утверждает, что в Молдавию едет группа американских специалистов по «цветным революциям». Глава СВР уверен, что штаты «продолжают вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств. В частности, в дела Белоруссии и Киргизии. Все эти действия Нарышкин объясняет желанием Вашингтона «обеспечить свои конъюнктурные интересы за рубежом».
Президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября. В них участвует действующий лидер страны Игорь Додон, передает RT. Политик не видит протестного потенциала после выборов. А в Киргизии несанкционированные акции начались после парламентских выборов, пишет агентство Nation News. Их итогом стала отставка президента республики Сооронбая Жээнбекова. Также протесты уже несколько месяцев проходят в Белоруссии, где 9 августа выбирали президента.
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