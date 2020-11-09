Армения посмертно наградит погибших пилотов российского Ми-24

Ереван посмертно представит к госнаградам погибших российских пилотов сбитого Ми-24. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«К сожалению, российские летчики погибли при выполнении своих союзнических обязательств по обеспечению безопасности Армении, поэтому с согласия Министерства обороны Российской Федерации они будут посмертно представлены к государственным наградам Республики Армения», — цитирует Степанян «Sputnik Армения».
Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 упал на территории Армении. В результате крушения погибли два члена экипажа Ми-24, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Ответственность за уничтожение вертолета взял на себя Азербайджан. МИД страны признало, что сбил самолет по ошибке. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с URA.RU заявил, что уничтожение вертолета может стать поводом для вмешательства в карабахский конфликт России. Однако президент РФ Владимир Путин вряд ли пойдет на такой шаг.
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