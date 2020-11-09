09 ноября 2020

Вмешается ли РФ в карабахскую войну после уничтожения вертолета. Мнение политолога

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гонка героев 2016. Екатеринбург, вертолет, военная авиация, ввс россии
Сбитый вертолет может стать поводом для вмешательства РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Сбитый Азербайджаном российский вертолет может стать поводом для вмешательства РФ в карабахский конфликт. Однако президент страны Владимир Путин вряд ли пойдет на такой шаг. Такое мнение высказал в разговоре с URA.RU политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Сбитый в Армении вертолет может быть воспринят как повод для вмешательства РФ в конфликт. Но это будет лишь поводом, а не причиной. Причины гораздо серьезней — это ситуация в театре боевых действий», — считает политолог.

По его мнению, у России и раньше были поводы для вмешательства. Это просьбы Армении и Карабаха о помощи. «У России есть отношения с Арменией, РФ могла признать ситуацию как угрожающую безопасности Армении и послать в зону конфликта миротворцев», — напомнил политолог. Несмотря на это, Путин принял решение не вмешиваться в конфликт. И сбитый на территории Армении вертолет, по мнению Брутера, не дает серьезных оснований для изменения позиции президента.

Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 упал на территории Армении. В результате крушения погибли два члена экипажа Ми-24, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Ответственность за уничтожение вертолета взял на себя Азербайджан. МИД страны признало, что сбил самолет по ошибке.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...