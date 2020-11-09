Сбитый Азербайджаном российский вертолет может стать поводом для вмешательства РФ в карабахский конфликт. Однако президент страны Владимир Путин вряд ли пойдет на такой шаг. Такое мнение высказал в разговоре с URA.RU политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Сбитый в Армении вертолет может быть воспринят как повод для вмешательства РФ в конфликт. Но это будет лишь поводом, а не причиной. Причины гораздо серьезней — это ситуация в театре боевых действий», — считает политолог.
По его мнению, у России и раньше были поводы для вмешательства. Это просьбы Армении и Карабаха о помощи. «У России есть отношения с Арменией, РФ могла признать ситуацию как угрожающую безопасности Армении и послать в зону конфликта миротворцев», — напомнил политолог. Несмотря на это, Путин принял решение не вмешиваться в конфликт. И сбитый на территории Армении вертолет, по мнению Брутера, не дает серьезных оснований для изменения позиции президента.
Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 упал на территории Армении. В результате крушения погибли два члена экипажа Ми-24, еще один эвакуирован с травмами средней тяжести. Ответственность за уничтожение вертолета взял на себя Азербайджан. МИД страны признало, что сбил самолет по ошибке.
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