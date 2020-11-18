Кремль не может решать за человека, где ему лечиться, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Решение губернатора Владимирской области Владимира Сипягина лечиться от коронавируса в Москве никак не связано с заботой о жителях его региона. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Сипягина лечиться от коронавируса в частной клинике «Медси» в Москве.

«Не вижу связи с прохождением лечения в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в области. Это отдельные вопросы. Вряд ли их можно увязывать», — заявил Песков. Он отметил, что многие губернаторы, находящиеся на лечении или изоляции из-за COVID, продолжают работать дистанционно.

Кремль не планирует давать оценку выбору Сипягина, отметил представитель президента. «Это категорически неправильно. Человек должен сам принимать решения, где ему лечиться», — заключил Песков.

Ранее заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что будет лечиться в одной из частных клиник Москвы. Решение политик объяснил заботой о гражданах и нежеланием занимать койку в обычной больнице. Позднее СМИ сообщали, что лечение в двухместной палате клиники «Медси» стоит 400 тысяч рублей, в одноместной — около 500 тысяч.