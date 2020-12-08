08 декабря 2020
07 декабря 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 9 декабря. В Тобольске не хватает полицейских, рестораторы нарушат карантин в новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против внесения изменений в конституцию. Тюмень, полиция
Тобольская полиция испытывает кадровый дефицит Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольске катастрофически не хватает сотрудников полиции — прокурор одного из районов покинул свой пост — рестораторы не собираются отказываться от новогодних вечеринок — тюменские остановки украсили художники. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:

В тобольской полиции кадровый дефицит

  • Кадровый недокомплект личного состава МОВД «Тобольский» составляет 50%. Из-за этого действующим сотрудникам приходится работать в два раза больше. Об этом URA.RU сообщил источник внутри отдела полиции.

Прокурор тюменского района ушел в отставку

  • Прокурор Уватского района Вячеслав Рузманов ушел в отставку. Исполняющим обязанности назначен Руслан Федоренко до того времени, пока Генпрокуратура не определится с кандидатурой на это место.

Общепит не собирается отказываться от новогодних вечеринок

Художники украсили тюменские остановки

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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