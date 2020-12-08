Тобольская полиция испытывает кадровый дефицит
В Тобольске катастрофически не хватает сотрудников полиции — прокурор одного из районов покинул свой пост — рестораторы не собираются отказываться от новогодних вечеринок — тюменские остановки украсили художники. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 9 декабря — в обзоре URA.RU:
В тобольской полиции кадровый дефицит
- Кадровый недокомплект личного состава МОВД «Тобольский» составляет 50%. Из-за этого действующим сотрудникам приходится работать в два раза больше. Об этом URA.RU сообщил источник внутри отдела полиции.
Прокурор тюменского района ушел в отставку
- Прокурор Уватского района Вячеслав Рузманов ушел в отставку. Исполняющим обязанности назначен Руслан Федоренко до того времени, пока Генпрокуратура не определится с кандидатурой на это место.
Общепит не собирается отказываться от новогодних вечеринок
- Тюменские рестораторы, несмотря на ограничения, будут проводить вечеринки в новогоднюю ночь. Об этом URA.RU сообщили собственные источники. Бары и рестораны зовут тюменцев на закрытые тусовки.
Художники украсили тюменские остановки
- На автобусных остановках в Тюмени появились работы молодых российских художников. В частности, свои картины представили участники фестиваля стрит-арта «Морфология улиц-2020».
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