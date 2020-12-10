В России могут ввести новую льготу для бизнеса

Бизнесмены могут получить налоговый вычет за помощь науке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российские бизнесмены могут получить налоговый вычет за инвестиции в развитие отечественной науки. С таким предложением выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

«Просим вас предусмотреть возможность получения налогового вычета за инвестирование в научный сектор в размере суммы внесённых пожертвований», — пишет RT со ссылкой на обращение ректора. Кудж направил его министру финансов РФ Антону Силуанову.

Инициатор подчеркивает, что инвестиции должны направляться на проекты, которые соответствуют профилю деятельности компании. Такое сотрудничество с бизнесом поможет вузам ориентироваться в его нуждах, расширять контакты, развивать образовательные программы и проекты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении налоговых каникул для бизнеса. Однако эти меры раскритиковала председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина, пишет «Национальная служба новостей».