10 декабря 2020

В России могут ввести новую льготу для бизнеса

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Бизнесмены могут получить налоговый вычет за помощь науке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Российские бизнесмены могут получить налоговый вычет за инвестиции в развитие отечественной науки. С таким предложением выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

«Просим вас предусмотреть возможность получения налогового вычета за инвестирование в научный сектор в размере суммы внесённых пожертвований», — пишет RT со ссылкой на обращение ректора. Кудж направил его министру финансов РФ Антону Силуанову.

Инициатор подчеркивает, что инвестиции должны направляться на проекты, которые соответствуют профилю деятельности компании. Такое сотрудничество с бизнесом поможет вузам ориентироваться в его нуждах, расширять контакты, развивать образовательные программы и проекты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении налоговых каникул для бизнеса. Однако эти меры раскритиковала председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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