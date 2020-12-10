В России могут ввести новую льготу для бизнеса

Российские бизнесмены могут получить налоговый вычет за инвестиции в развитие отечественной науки. С таким предложением выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.
«Просим вас предусмотреть возможность получения налогового вычета за инвестирование в научный сектор в размере суммы внесённых пожертвований», — пишет RT со ссылкой на обращение ректора. Кудж направил его министру финансов РФ Антону Силуанову.
Инициатор подчеркивает, что инвестиции должны направляться на проекты, которые соответствуют профилю деятельности компании. Такое сотрудничество с бизнесом поможет вузам ориентироваться в его нуждах, расширять контакты, развивать образовательные программы и проекты.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении налоговых каникул для бизнеса. Однако эти меры раскритиковала председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина, пишет «Национальная служба новостей».
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