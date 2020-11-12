В России продлили часть коронавирусных льгот

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в пострадавших от пандемии отраслях будут продлены. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Антикризисную поддержку <…> мы продлеваем до конца года», — цитирует Мишустина ТАСС. Они распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей. Налоговые каникулы для бизнеса продлили по поручению президента РФ Владимира Путина.
Налоговые каникулы будут действовать для компаний, работающих в сферах культуры и туризма, уточняет телеканал 360. Также в список включили сферу гостиничного бизнеса, предприятия общественного питания, сферу развлечений и спорта, а также отрасль конференций и выставок.
С началом пандемии коронавируса малый бизнес получил от государства «надзорные каникулы», была введена более низкая налоговая ставка на прибыль, расширен доступ к госзакупкам. Компании, включенные в реестр, имели право на субсидию на выплату МРОТ сотрудникам при условии сохранения занятости на уровне 90%. Для бизнесменов также была уменьшена ставка по страховым взносам с 30 до 15%, были введены льготная аренда и госгарантии в сфере банковских кредитов.
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