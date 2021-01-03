Роспотребнадзор раскрыл, кого освободят от ограничений в пандемию

Тем, кто пройдет вакцинацию, могут быть выданы документы, подтверждающие наличие иммунитета к коронавирусу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты для россиян, прошедших вакцинацию, если у них долгое время будет сохраняться иммунитет к инфекции. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — приводит сообщение ведомства telegram-канал «Стопкоронавирус.рф». Отмечается, что тем, кто пройдет вакцинацию, могут быть выданы документы, подтверждающие наличие иммунитета к коронавирусу.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что употребление алкоголя может сказаться на формировании иммунитета у привитых. Поэтому россиянам стоит отказаться от распития алкоголя в период вакцинации, напомнили в ведомстве.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко рассказал, что вакцинацию от коронавируса не нужно проходить тем, кто однажды перенес заболевание. Он считает, что иммунитет к коронавирусу сохраняется навсегда. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что от коронавируса в РФ привиты более 800 тысяч человек, передает RT.