Россия осталась без медалей молодежного чемпионата по хоккею. «Набрали клоунов»

06 января 2021 в 07:15 Размер текста - 17 +

Российская сборная уступила Финляндии третье место МЧМ-2021 Фото: официальный сайт Федерации хоккея России Молодежная сборная России по хоккею проиграла сборной Финляндии матч за третье место на чемпионате мира. Таким образом россияне остались без призового места турнира. «Встреча завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). На гол Ильи Сафонова финны ответили шайбами Антона Лунделля, Микко Петмана и Рони Хирвонена», — пишет РИА «Новости». Матч проходил в канадском Эдмонтоне. Россияне по-разному отреагировали на проигрыш сборной. В соцсетях часть болельщиков поддержала спортсменов, другие же обвинили молодой состав хоккеистов в деградации. Пользователи пытаются устыдить хоккеистов, приводя в пример футболистов Фото: соцсети Часть болельщиков поддерживает российскую сборную Фото: соцсети Другие же не могут смириться с проигрышем Фото: соцсети Хоккеистов подозревают в попадании в сборную не за талант Фото: соцсети Но многие, однако, поддерживают команду в трудную минуту Фото: соцсети Днем ранее россияне проиграли сборной Канады с разгромным счетом 5:0, пишет RT. Это также вызвало возмущение в соцсетях. Теперь канадцы встретятся со сборной США в матче за золото чемпионата. Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.