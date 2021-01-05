Молодежная сборная России по хоккею проиграла сборной Финляндии матч за третье место на чемпионате мира. Таким образом россияне остались без призового места турнира.
«Встреча завершилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). На гол Ильи Сафонова финны ответили шайбами Антона Лунделля, Микко Петмана и Рони Хирвонена», — пишет РИА «Новости». Матч проходил в канадском Эдмонтоне.
Россияне по-разному отреагировали на проигрыш сборной. В соцсетях часть болельщиков поддержала спортсменов, другие же обвинили молодой состав хоккеистов в деградации.
Днем ранее россияне проиграли сборной Канады с разгромным счетом 5:0, пишет RT. Это также вызвало возмущение в соцсетях. Теперь канадцы встретятся со сборной США в матче за золото чемпионата.
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