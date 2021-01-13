Начинается масштабная вакцинация — Навальный вернется в Россию — в Госдуме предложили ввести пенсии для еще одной категории граждан — учителям повысят оклады — президент обратится к Федеральному Собранию — Мишустин уволил трех заместителей министров — стала известна дата рассмотрения дела Навального. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 13 января — в обзоре URA.RU:
В России начнется массовая вакцинация
- С 18 января начинается масштабная массовая вакцинация от коронавируса всех россиян. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Навальный возвращается в Россию
- Блогер Алексей Навальный заявил, что 17 января возвращается в Россию. По мнению политологов, он решил вернуться из-за действий ФСИН.
- Симоновский суд Москвы 29 января рассмотрит представление ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный.
Власти выделили деньги на повышения окладов педагогам
- Правительство дополнительно привлечет 200 млрд рублей на повышение окладов учителей. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.
Депутаты предложили выплачивать пенсии семьям медиков
- В Госдуме предложили выплачивать пенсии семьям медработников, которые погибли от коронавируса. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.
- Однако, по мнению экспертов, уже в 2022 году пенсионерам не смогут дополнительно индексировать выплаты из-за нехватки денег в бюджете.
- По мнению экономиста, профессора ВШЭ Евгения Гонтмахера, власти также не поддержат законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение 2020 года.
Многодетным семьям готовят новые льготы
- Российским семьям с тремя и более детьми могут компенсировать не только стоимость жилья, но и стоимость земельного участка, если они отказываются от бесплатной земли. С такой инициативой выступили депутаты заксобрания Архангельской области.
Путин обратится к Федеральному Собранию
- Традиционное ежегодное обращение президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию может состояться в середине февраля. Об этом сообщил источник в парламенте.
Глава правительства уволил трех замминистров
- Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должностей трех замминистров. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
В России выросли цены на жилье и продукты
- Эксперты по рынку недвижимости прогнозируют, что цены на жилье в России не будут снижаться. По их словам, стоимость жилой недвижимости выросла на 15-20% и, в частности, в новостройках продолжит расти.
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С начала 2021 года выросла стоимость некоторых продуктов, несмотря на то, что ранее правительство, производители и реализаторы подписали соглашение о заморозке цен.
Лунная программа будет отложена
- Российская академия наук порекомендовала «Роскосмосу» отложить до 2030 года создание сверхтяжелой ракеты-носителя для полета к Луне и пересмотреть участие России в программе МКС.
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