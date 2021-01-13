Самое важное в России и в мире на 13 января. Путин поручил начать массовую вакцинацию, Навальный возвращается в РФ

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Массовая вакцинация начнется 18 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начинается масштабная вакцинация — Навальный вернется в Россию — в Госдуме предложили ввести пенсии для еще одной категории граждан — учителям повысят оклады — президент обратится к Федеральному Собранию — Мишустин уволил трех заместителей министров — стала известна дата рассмотрения дела Навального. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 13 января — в обзоре URA.RU:

В России начнется массовая вакцинация

Навальный возвращается в Россию

Власти выделили деньги на повышения окладов педагогам

  • Правительство дополнительно привлечет 200 млрд рублей на повышение окладов учителей. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

Депутаты предложили выплачивать пенсии семьям медиков

Многодетным семьям готовят новые льготы

  • Российским семьям с тремя и более детьми могут компенсировать не только стоимость жилья, но и стоимость земельного участка, если они отказываются от бесплатной земли. С такой инициативой выступили депутаты заксобрания Архангельской области.

Путин обратится к Федеральному Собранию

Глава правительства уволил трех замминистров

В России выросли цены на жилье и продукты

  • Эксперты по рынку недвижимости прогнозируют, что цены на жилье в России не будут снижаться. По их словам, стоимость жилой недвижимости выросла на 15-20% и, в частности, в новостройках продолжит расти.

  • С начала 2021 года выросла стоимость некоторых продуктов, несмотря на то, что ранее правительство, производители и реализаторы подписали соглашение о заморозке цен.

Лунная программа будет отложена

  • Российская академия наук порекомендовала «Роскосмосу» отложить до 2030 года создание сверхтяжелой ракеты-носителя для полета к Луне и пересмотреть участие России в программе МКС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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