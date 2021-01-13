Массовая вакцинация начнется 18 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начинается масштабная вакцинация — Навальный вернется в Россию — в Госдуме предложили ввести пенсии для еще одной категории граждан — учителям повысят оклады — президент обратится к Федеральному Собранию — Мишустин уволил трех заместителей министров — стала известна дата рассмотрения дела Навального. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 13 января — в обзоре URA.RU:

В России начнется массовая вакцинация

С 18 января начинается масштабная массовая вакцинация от коронавируса всех россиян. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Навальный возвращается в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что 17 января возвращается в Россию. По мнению политологов, он решил вернуться из-за действий ФСИН.

Симоновский суд Москвы 29 января рассмотрит представление ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный.

Власти выделили деньги на повышения окладов педагогам

Правительство дополнительно привлечет 200 млрд рублей на повышение окладов учителей. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

Депутаты предложили выплачивать пенсии семьям медиков

В Госдуме предложили выплачивать пенсии семьям медработников, которые погибли от коронавируса. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Однако, по мнению экспертов, уже в 2022 году пенсионерам не смогут дополнительно индексировать выплаты из-за нехватки денег в бюджете.

По мнению экономиста, профессора ВШЭ Евгения Гонтмахера, власти также не поддержат законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение 2020 года.

Многодетным семьям готовят новые льготы

Российским семьям с тремя и более детьми могут компенсировать не только стоимость жилья, но и стоимость земельного участка, если они отказываются от бесплатной земли. С такой инициативой выступили депутаты заксобрания Архангельской области.

Путин обратится к Федеральному Собранию

Традиционное ежегодное обращение президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию может состояться в середине февраля. Об этом сообщил источник в парламенте.

Глава правительства уволил трех замминистров

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должностей трех замминистров. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В России выросли цены на жилье и продукты

Эксперты по рынку недвижимости прогнозируют, что цены на жилье в России не будут снижаться. По их словам, стоимость жилой недвижимости выросла на 15-20% и, в частности, в новостройках продолжит расти.

С начала 2021 года выросла стоимость некоторых продуктов, несмотря на то, что ранее правительство, производители и реализаторы подписали соглашение о заморозке цен.

Лунная программа будет отложена

Российская академия наук порекомендовала «Роскосмосу» отложить до 2030 года создание сверхтяжелой ракеты-носителя для полета к Луне и пересмотреть участие России в программе МКС.