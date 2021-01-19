Власти ЯНАО избавляются от проблемного тюменского актива

Правительство ЯНАО продает свою долю в 25% в центре отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» под Тюменью. Окружные власти объявили третий аукцион на покупку принадлежащих им акций, но вновь не нашли покупателя. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ямальского правительства.
«Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок», — сказано в информационном сообщении об итогах торгов. Отмечается, что электронный аукцион должен был состояться 18 января. Суммарно правительство ЯНАО продает 500 010 акций стоимостью 94 рубля за штуку. Дата повторного аукциона пока не называется.
Центр «Дружба-Ямал» был создан в 2009 году. Его учредителями являются департамент имущественных отношений ЯНАО и социально-психологический реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба». Санаторий был создан для отдыха и оздоровления детей на юге Тюменской области. С 2012 года учреждение перестало быть местом проведения проектов из-за слабой маркетинговой кампании.
Правительство ЯНАО пыталось избавиться от акций «Дружба-Ямал» еще в 2019 году. Оздоровительный комплекс, по мнению ямальских властей, не соответствовал современным требованиям для комфортного пребывания детей и молодежи ЯНАО. Последующие торги не увенчались успехом.
Ранее в ЯНАО состоялась продажа скандально известного спорткомплекса «Ямалкан». Компания «Проектстройсервис», победившая на аукционе, купила базу за 11,5 млн рублей, что в 13 раз меньше первоначальной стоимости лота.
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