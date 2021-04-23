В мире зафиксировано 146 млн случаев заражения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 апреля, — 505-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 409-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано 146 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 3 млн человек. На первом месте по числу инфицированных — США (32,7 млн). Второе место заняла Индия (16,6 млн), третье — Бразилия (14,1 млн). Россия опустилась на пятое место (4,7 млн), уступив Франции (5,4 млн).

Вакцина и лекарство

Смертность от коронавируса после вакцинации российским препаратом «Спутник V» значительно ниже , чем после зарубежных аналогов — Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом в Роспотребнадзоре предупредили, что ПЦР-тесты на выявление инфекцию нужно делать даже после прививки от этой болезни.

Коронавирус в России и в мире

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая включительно. Это связано с риском роста заболеваемости коронавирусом. Профессор, академик РАЕН выразил мнение, что сейчас в России нет необходимости в длинных выходных из-за ухудшения ситуации. Наоборот, как отмечают ученые, это может спровоцировать рост заболеваемости на российских курортах. При этом, в ближайшие месяцы в России не будут вводить новые ограничительные меры, однако они могут понадобиться к началу осени, заявил эпидемиолог Игорь Гундаров.

Теперь приезжающие в Абу-Даби россияне не должны проходить 10-дневный карантин, введенный во время пандемии коронавируса. Однако для посещения страны необходимо предоставить справку об отрицательном тесте на COVID, а после прилета сделать повторный тест.

Кабинет министров Республики Кипр на фоне усугубления эпидемической обстановки в стране принял решение о введении самого жесткого карантинного режима за все время эпидемиb. Новый режим вводится пока сроком на две недели — с 26 апреля по 9 мая.

Российские туристические компании подготовили особый продукт для клиентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Чаще всего профиль данных заведений — лечение дыхательных путей или восстановление сердечно-сосудистой системы. Самые популярные из них расположены в Крыму, Минеральных Водах и Алтайском крае.

Что говорят врачи и ученые

Американские ученые раскрыли, что те, кто болел COVID-19 и выздоровел, включая тех, у кого симптомы были недостаточно тяжелы для госпитализации, имеют повышенный риск смерти в течение шести месяцев после постановки диагноза. Исследователи отметили, несмотря на то, что изначально SARS-CoV-2 рассматривался как респираторный вирус, COVID-19 опасен тем, что может поражать почти все системы органов в организме.

Живущий и работающий в Индии украинский профессор Александр Кухарчук предрек человечеству новую опасную вспышку коронавирусной инфекции, по сравнению с которой первая волна покажется цветочками. По словам ученого, она затронет все страны без исключений.