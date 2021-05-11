В Минпросвещения РФ рассказали о состоянии пострадавших в Казани

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Фото Андрея Ермолова из гимназии 175. Казань, реанимобиль, казань, школа 175, гимназия 175, скорая п
В результате нападения погибли 11 человек Фото:
новость из сюжета
Массовое убийство в казанской школе

При стрельбе в казанской гимназии № 175 пострадал 21 человек. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.

«Тринадцать в состоянии средней тяжести, восемь в тяжелом», — цитирует ведомство telegram-канал «Говорит Москва». Власти сообщили, что охранник и сотрудник школы были ранены при нападении, но успели нажать тревожную кнопку, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

Утром 11 мая в казанской школе выпускник Ильназ Галявиев открыл стрельбу. Перед этим он сообщил в соцсетях, что давно планировал массовые убийства. В результате действий злоумышленника погибли, по разным данным, от восьми до девяти человек. В Татарстане объявили траур и отменили занятия в школах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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