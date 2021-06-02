В МВД назвали главную сложность борьбы с сектами в России

Россияне, состоящие в сектах, не жалуются в полицию, даже когда наносят вред их здоровью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство россиян, которые являются членами общин и сект, сами отдают свои деньги и имущество основателям религиозных групп, из-за чего отсутствует состав преступления. Об этом URA.RU рассказали в МВД РФ.

«Одной из основных проблем противодействия данным организациям является латентный характер их противоправной деятельности, а также тот аспект, что подавляющее большинство лиц состоят в этих общинах, сектах и группах, перечисляют туда денежные средства и отчуждают им свое имущество исключительно на добровольной основе, в рамках действующего законодательства, что зачастую подразумевает отсутствие составов преступлений», — сообщили в силовом ведомстве. Там уточнили, что основателей сект нельзя привлечь к ответственности по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Также россияне не жалуются в полицию, даже когда секты наносят ущерб их здоровью. «Даже при наступлении негативных последствия для здоровья, либо крупного материального ущерба, последователи не считают себя потерпевшими и не обращаются в правоохранительные органы», — уточнили в МВД.

Силовики отметили, что на сегодняшний день секты не так распространены в России, как это было в начале 1990-х и середине 2000-х годов. «В то же время на территории РФ продолжает действовать ряд религиозных организаций, деятельность которых сопровождается злоупотреблениями при реализации свободы совести и вероисповедания, создает предпосылки для распространения религиозного экстремизма», — подчеркнули в ведомстве.