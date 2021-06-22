Мурашко призвал студентов вакцинироваться перед учебным годом

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мурашко михаил
Мурашко призвал студентов поставить прививку до 1 июля Фото:
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Коронавирус COVID-19

Всем российским студентам требуется пройти обязательную вакцинацию до июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

«Студентам необходимо вакцинироваться от ковида перед началом учебного года, желательно до 1 июля», — цитирует ТАСС Мурашко. В Московском финансовом университете заявили, что заселять в общежития будут только студентов, сделавших прививки, передает телеканал 360.

Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан ввели в одиннадцати регионах России. Ставить прививки в обязательном порядке нужно жителям Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Кемеровской, Сахалинской, Нижегородской, Мурманской областей, а также в Ненецкого автономного округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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