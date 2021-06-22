Мурашко призвал студентов вакцинироваться перед учебным годом

Всем российским студентам требуется пройти обязательную вакцинацию до июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
«Студентам необходимо вакцинироваться от ковида перед началом учебного года, желательно до 1 июля», — цитирует ТАСС Мурашко. В Московском финансовом университете заявили, что заселять в общежития будут только студентов, сделавших прививки, передает телеканал 360.
Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан ввели в одиннадцати регионах России. Ставить прививки в обязательном порядке нужно жителям Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Кемеровской, Сахалинской, Нижегородской, Мурманской областей, а также в Ненецкого автономного округа.
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