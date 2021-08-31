В Египте грузовик сбил российских туристов

Инцидент произошел на трассе Хургада — Каир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Грузовик сбил туристов из России в Египте. Инцидент произошел на трассе Хургада — Каир. Об этом сообщили в посольстве России.

«31 августа во время остановки на обочине трассы Хургада — Каир туристического автобуса супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. Женщина погибла на месте, ее муж доставлен в больницу города Суэц», — говорится в сообщении на официальной странице посольства в Twitter.

Сообщается также, что дочь семейной пары была возвращена в отель. Российское посольство оказывает содействие пострадавшим.