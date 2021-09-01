При покупке квартиры стоит обратить внимание на факт частой продажи квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самые частые уловки «черных риелторов» — это перепродажа квартир мертвых людей по поддельным документам. Об это рассказал адвокат Рамиль Гизатуллин. Также юрист поделился советами о том, как не попасться на уловки мошенников.

«Самая распространенная схема работы черных риелторов, как утверждает Рамиль Гизатуллин, перепродажа квартир умерших одиноких людей. При этом аферисты пользуются тем, что в многофункциональных центрах, где чаще всего совершаются сделки купли-продажи, нет устройств, позволяющих выявить поддельные паспорта», — сообщает «Российская газета». Чаще всего документы предъявляют настоящие, приклеивая собственное фото на место фотографии умершего в паспорте.

На подобные уловки часто попадаются россияне. К примеру, Алексей и его сестра Ольга Ткаченко решили приобрести квартиру после продажи квартиры отца, которая досталась в наследство. Родственники нашли квартиру на сайте с бесплатными объявлениями. Продавец квартиры торопила покупателей и говорила, что купила квартиру для дочери, а та просто не стала там жить. Алексей и Ольга дождались выписки из ЕГРЮЛ, после чего оформили квартиру и сдали документы в Росреестр. Позже они узнали, что документы из реестра изъяли следователи, а самих покупателей вызвали суд. Выяснилось, что женщина, продавшая квартиру оформила договор купли-продажи через МФЦ по документам умершей бабушки владелицы квартиры. После объявился наследник квартиры, который получил ее через суд.

Также в числе жертв «черного риелтора» оказалась и жительница Уфы Алина Баталова. С подругой детства, которая является риелтором, Алина оформила покупку дома, однако документов не получила и позже узнала, что дом не оформлен как жилой объект, а участок под домом принадлежит еще пятерым людям. Также «черная риелторша» успела оформить на пострадавшую два микрокредита по 50 тыс. рублей.

Рамиль Гизатуллин поясняет: чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно не только запрашивать выписки из ЕГРЮЛ, но и проверять, проходят ли владельцы квартиры по судебным делам. Стоит обратить внимание на факт частой перепродажи дома (несколько раз в год), слишком заниженную цену. Также лучше пообщаться с соседями в доме, поискать информацию о продавце в интернете и не стоит отдавать заранее деньги за квартиру.