Ученые назвали симптом рака, проявляющийся во сне

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Неожиданная остановка дыхания во время сна является симптомом онкологии, считают ученые фонда Lung Фото:

Нарушение дыхания во время сна может являться симптомом развития рака. Об этом сообщили ученые из европейского фонда Lung.

«Обструктивное апноэ (OSA) может говорить о развитии в организме раковой опухоли. OSA — это неожиданная остановка дыхания во время сна, когда храпящий человек перестает дышать, а потом снова начинает храпеть. Вместе с тем все это время его сон не приостанавливается. В таком случае дыхание может прерываться в среднем на 40 секунд», — сообщили ученые на сайте Medicalxpress.

Ранее онколог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников заявил, что в России самым распространенным видом рака является рак легких. Британская газета Daily Express сообщила, что главным симптомом рака легких является боль в пятке, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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