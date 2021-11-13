Ученые назвали симптом рака, проявляющийся во сне

Неожиданная остановка дыхания во время сна является симптомом онкологии, считают ученые фонда Lung Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нарушение дыхания во время сна может являться симптомом развития рака. Об этом сообщили ученые из европейского фонда Lung.

«Обструктивное апноэ (OSA) может говорить о развитии в организме раковой опухоли. OSA — это неожиданная остановка дыхания во время сна, когда храпящий человек перестает дышать, а потом снова начинает храпеть. Вместе с тем все это время его сон не приостанавливается. В таком случае дыхание может прерываться в среднем на 40 секунд», — сообщили ученые на сайте Medicalxpress.

Ранее онколог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников заявил, что в России самым распространенным видом рака является рак легких. Британская газета Daily Express сообщила, что главным симптомом рака легких является боль в пятке, пишет агентство Nation News.