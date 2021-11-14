14 ноября 2021

США проболтались о присутствии их войск вблизи Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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США проговорились о нахождении американских военных у границ Украины Фото:
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Война на Украине

На территорию Украины пришли военные из США. Об этом проговорился американский когрессмен от Республиканской партии Майк Тернер.

«На Украине уже есть наши военные», — рассказал он в беседе с телеканалом Fox News. Этим заявлением он прокомментировал письмо президенту Джо Байдену, в котором шла речь о призыве направить военные корабли в Черное море. Случайная фраза подтвердила догадки журналистов.

Тернер добавил, что для Вашингтона «стратегически важным» является предоставление Киеву летального оружия и разведданных. Почему именно Вашингтон занял эту позицию, конгрессмен не объяснил.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обеспокоен русскими военными у границ с Украиной, пишет «Царьград». Представитель американского военного ведомства Джон Кирби также сообщил, что Пентагон заметил «необычную» активность российских военных рядом с Украиной. В посольстве РФ на это ответили, что были удивлены подобными подозрениями со стороны США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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