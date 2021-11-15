Три уральских университета вошли в топ российских вузов

УрФУ стал вторым в рейтинге лучших университетов страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) и Пермский государственный национальный исследовательский университет заняли второе и третье места в рейтинге медийной активности вузов, составленном министерством науки и высшего образования РФ. Эти же вузы, а также Южно-уральский госуниверситет (Челябинск) вошли в топ-10 по эффективности работы со СМИ, рассказала замминистра науки РФ Елена Дружинина 15 ноября на онлайн пресс-конференции, посвященной выпуску рейтинга.

«УрФУ оказался не только на втором месте в общем рейтинге университетов, но и попал в список лидеров по другим показателям — активности в социальных сетях, взаимодействию со СМИ. Это независимая оценка, которая показывает не только эффективность работы руководства вуза, но и качество взаимодействия учебного заведения со студентами и абитуриентами», — подчеркнула Дружинина. Она добавила, что УрФУ также попал на второе место в десятке вузов по активности в социальных медиа и занял третье место в индексе сайтов (количество проведенного пользователями времени на сайте учебного заведения).

По словам Алексея Фаюстова, УрФУ создает отдельный медиацентр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Потребности целевой аудитории быстро меняются, поэтому, чтобы оставаться в лидерах рейтинга, нужно двигаться с каждым разом все быстрее, рассказал проректор по информационной политике УрФУ Алексей Фаюстов. «Мы вовлекаем аудитории, которые могут говорить со студентами и абитуриентами на одном языке. В ближайшее время собираемся открыть школьный медиацентр и вовлекать наших будущих студентов через него. Активно используем разные соцсети, наращиваем аудиторию в Телеграмме, где делаем акцент на новости — „молнии“. С наших каналов молодые пользователи получают информацию порой быстрее, чем читая официальные документы. И несколько пабликов ведут студенты, которые работают в медиацентре. Нам важно, чтобы с нашей целевой аудиторией говорили на ее языке», — добавил Фаюстов.

Рейтинг медийной активности российских вузов впервые был представлен министерством науки и высшего образования РФ в августе 2021 года на Российской креативной неделе. В него вошли 219 подведомственных миннауки учебных заведения. 15 ноября в министерстве провели презентацию четвертого по счету рейтинга, который в будущем году войдет в показатели эффективности ректоров.