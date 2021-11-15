Плехановка, УрФУ и Пермский университет возглавили рейтинг вузов

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«Тотальный диктант» на паркете ГУКа Уральского Федерального Университета. Екатеринбург, тестирование, экзамен, учеба, диктант, контрольная работа, выполнение задания
В России сформирован перечень лидеров среди университетов Фото:

РЭУ им. Плеханова, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина и Пермский национальный исследовательский университет заняли первое, второе и третье места в рейтинге российских вузов по медийной активности. Его сформировало министерство науки и высшего образования РФ, рассказала на онлайн пресс-конференции 15 ноября замминистра Елена Дружинина.

«Рейтинг формируется каждый месяц, и на этот раз мы готовы объявить результаты в четвертый раз. В анализе отражены образовательная, научная и социальная жизнь российских университетов. Это самый независимый рейтинг, который отражает реальную политику руководства учебного заведения. Для нас важны движение университета и качество его контента в соцсетях. Этот рейтинг войдет в показатели эффективности ректоров вузов, критерии мы сейчас пересматриваем», — рассказала Дружинина.

Вручение дипломов и выпускной УрФУ. Екатеринбург
УрФУ вошел в топ российских вузов
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Отдельно в министерстве сформировали топ вузов по социальным медиа. В нем тройка лидеров: УрФУ, РУДН и МГТУ им Баумана. Топ-10 по индексу посещаемости сайта учебного заведения возглавили Томский госуниверситет, Белгородский национальный исследовательский университет и УрФУ. По показателю эффективности работы со СМИ первое место занял РЭУ им. Плеханова, вторым стал Пермский государственный национальный исследовательский университет, замкнул тройку лидеров Московский физико-технический институт (государственный университет). В топ-10 вошел также Южно-уральский госуниверситет (Челябинск).

Впервые рейтинг медийной активности российских вузов был объявлен в августе 2021 года на Российской креативной неделе. Его участниками стали 219 вузов, подведомственных министерству науки и высшего образования. Министерством принято решение с 1 января 2022 года формировать список лучших учебных заведений в соответствии с профильными отраслями. Так, появятся отдельный рейтинг вузов Минздрава (их 47), Минкульта (45), Минпросвещения (33), Минспорта (14), Минсельхоза (54). Такие рейтинги планируется опубликовать 15 февраля будущего года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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