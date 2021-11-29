Главу ЛУКОЙЛа наградили боевым орденом

Президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов получил орден имени Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил орден Александра Невского президенту ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову. Помимо Алекперова награды получили 40 сотрудников компании. Им вручили ордена Почета, Дружбы, ордена „За заслуги перед Отечеством“ I и II степени, а также присвоили почетные звания заслуженных работников России по направлениям деятельности», — передает РБК сообщение ЛУКОЙЛа.
Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей. Изначально орден был утвержден в 1942 году как военный орден для награждения командного состава Красной Армии.
Ранее аналогичный орден получил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V» Александр Гинцбург. Всего в 2021 году орден Александра Невского получили 67 человек.
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