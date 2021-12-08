В Кремле подтвердили рост цен на бензин в России

Рост цен на моторное топливо происходит, но ситуация контролируется правительством РФ, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Цены на автомобильное топливо в России продолжаются расти. Эта тема находится под пристальным вниманием правительства РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Это вопрос [цен на топливо] правительства. Действительно такая динамика на повышение стоимости цен есть. Это все предмет пристального внимания правительства. Кабинет министров контролирует работу демпферного механизма», — сказал Дмитрий Песков.

В течение последнего месяца в некоторых регионах страны отмечен серьезный рост цен на топливо. На Сахалине стоимость бензина и дизеля выросла примерно на 10 рублей: литр дизельного топлива стоит уже 75 рублей, ненамного дешевле бензин. Рост отмечается в Забайкалье.