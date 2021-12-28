В Краснодаре рабочий побил пожилую женщину из-за сделанного замечания. Пенсионерка попросила коммунальщиков не мусорить в палисаднике и показать ей порубочный билет.
Мужчины приехали заниматься благоустройством двора, они начали кидать деревяшки в палисадник, передает РЕН ТВ. На что женщина сделала им замечание, а также попросила разрешение на вырубку. В ответ рабочие накинулись на пенсионерку.
Ранее в Челябинске двое грабителей отобрали у пенсионерки все ее накопления за 15 лет. Преступники подкараулили жертву в подъезде и отобрали у нее почти 1,9 млн, которые она всегда возила с собой в сумке.
В Краснодаре рабочий побил пожилую женщину из-за сделанного замечания. Пенсионерка попросила коммунальщиков не мусорить в палисаднике и показать ей порубочный билет. Мужчины приехали заниматься благоустройством двора, они начали кидать деревяшки в палисадник, передает РЕН ТВ. На что женщина сделала им замечание, а также попросила разрешение на вырубку. В ответ рабочие накинулись на пенсионерку. Ранее в Челябинске двое грабителей отобрали у пенсионерки все ее накопления за 15 лет. Преступники подкараулили жертву в подъезде и отобрали у нее почти 1,9 млн, которые она всегда возила с собой в сумке.