Рабочие избили пенсионерку за замечание из-за вырубки деревьев. Видео

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Вырубка леса, против которой выступают местные жители. Челябинск, бабушки, лес, пенсионеры, мороз
Пенсионерка сделала рабочим замечание, а также попросила разрешение на вырубку (архивное фото) Фото:

В Краснодаре рабочий побил пожилую женщину из-за сделанного замечания. Пенсионерка попросила коммунальщиков не мусорить в палисаднике и показать ей порубочный билет.

Мужчины приехали заниматься благоустройством двора, они начали кидать деревяшки в палисадник, передает РЕН ТВ. На что женщина сделала им замечание, а также попросила разрешение на вырубку. В ответ рабочие накинулись на пенсионерку.

Ранее в Челябинске двое грабителей отобрали у пенсионерки все ее накопления за 15 лет. Преступники подкараулили жертву в подъезде и отобрали у нее почти 1,9 млн, которые она всегда возила с собой в сумке.

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В Краснодаре рабочий побил пожилую женщину из-за сделанного замечания. Пенсионерка попросила коммунальщиков не мусорить в палисаднике и показать ей порубочный билет. Мужчины приехали заниматься благоустройством двора, они начали кидать деревяшки в палисадник, передает РЕН ТВ. На что женщина сделала им замечание, а также попросила разрешение на вырубку. В ответ рабочие накинулись на пенсионерку. Ранее в Челябинске двое грабителей отобрали у пенсионерки все ее накопления за 15 лет. Преступники подкараулили жертву в подъезде и отобрали у нее почти 1,9 млн, которые она всегда возила с собой в сумке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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