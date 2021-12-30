Россиян будут наказывать за неполную уплату алиментов

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За частичную уплату алиментов могут арестовать на 15 суток Фото:

Президент РФ Владимир Путин разрешил штрафовать граждан, которые перечисляют алименты не в полном объеме. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

«Абзац первый части 1 (статьи 5.35.1 КоАП РФ„Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных граждан“) после слова „средств“ дополнить словами „в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением“», — сообщается в законе. За частичную уплату алиментов граждан ждет штраф в размере до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 150 часов или административный арест от 10 до 15 суток. При этом неплательщик может освободиться от ответственности, если погасит долг в полном объеме.

Ранее начальник управления организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков сообщил, что общая задолженность по алиментам в России превысила 150 миллиардов рублей. За 2021 год ведомству удалось взыскать с неплательщиков 22 миллиарда рублей. К сентябрю в работе у приставов находилось более 1,3 миллиона исполнительных производств по взысканию алиментов.

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Президент РФ Владимир Путин разрешил штрафовать граждан, которые перечисляют алименты не в полном объеме. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. «Абзац первый части 1 (статьи 5.35.1 КоАП РФ„Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных граждан“) после слова „средств“ дополнить словами „в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением“», — сообщается в законе. За частичную уплату алиментов граждан ждет штраф в размере до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 150 часов или административный арест от 10 до 15 суток. При этом неплательщик может освободиться от ответственности, если погасит долг в полном объеме. Ранее начальник управления организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков сообщил, что общая задолженность по алиментам в России превысила 150 миллиардов рублей. За 2021 год ведомству удалось взыскать с неплательщиков 22 миллиарда рублей. К сентябрю в работе у приставов находилось более 1,3 миллиона исполнительных производств по взысканию алиментов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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