Хинштейн рассказал о пострадавших во время атаки на Курскую область

Из-за атаки ВСУ на Рыльск в Курской области августа были ранены двое местных жителей и повреждены десятки жилых и хозяйственных построек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, второй пострадавший — 43-летний мужчина — находится в состоянии средней степени тяжести.
«В результате удара по городу ранено двое человек. Второй пострадавший — 43-летний мужчина — в состоянии средней степени тяжести, каретой скорой доставляется в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Также в Рыльскую ЦРБ был госпитализирован 21-летний житель села Толпино Кореневского района, который получил рвано-ушибленные раны бедра при атаке дроном. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего он был отпущен на амбулаторное лечение.
В результате обстрела, повреждены фасады и выбиты окна в многоквартирном доме и 11 частных домов. Также пострадали порядка 10 гаражей и девяти автомобилей. Один частный дом и хозяйственная постройка полностью уничтожены огнем. Для ликвидации последствий на место были направлены дополнительные пожарные расчеты.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Создана специальная комиссия, которая фиксирует нанесенный ущерб с целью дальнейшей материальной помощи пострадавшим. Власти региона держат ситуацию на контроле и обещают содействие в восстановлении поврежденного имущества.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о ранении одного мужчины в результате обстрела Рыльска. В городе было зафиксировано несколько попаданий. В результате атаки пострадал мужчина 38 лет, получивший слепое осколочное ранение мягких тканей левой голени.
