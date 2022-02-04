Заявления представителей администрации Соединенных Штатов о готовящейся в РФ провокации на территории Украины для оправдания дальнейшего вторжения — это кощунственные и голословные утверждения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Эта ложь является частью информационной войны против России. Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой „российской агрессии“. Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли „утечки“ неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями», — приводит комментарий Антонова страница российской дипмиссии в Facebook.
Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщила, что Россия инсценирует нападение украинских военных на жителей Донбасса, а затем вторгнется на Украину. Официальные лица не стали раскрывать прямые доказательства этого плана и того, как они узнали о нем, чтобы не выдавать свои источники и методы работы.
Заявления представителей администрации Соединенных Штатов о готовящейся в РФ провокации на территории Украины для оправдания дальнейшего вторжения — это кощунственные и голословные утверждения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Эта ложь является частью информационной войны против России. Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой „российской агрессии“. Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли „утечки“ неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями», — приводит комментарий Антонова страница российской дипмиссии в Facebook. Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщила, что Россия инсценирует нападение украинских военных на жителей Донбасса, а затем вторгнется на Украину. Официальные лица не стали раскрывать прямые доказательства этого плана и того, как они узнали о нем, чтобы не выдавать свои источники и методы работы.