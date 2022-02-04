04 февраля 2022

Антонов назвал ложью заявления США о провокации РФ на Украине. «Кощунственные обвинения»

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США ведет против РФ информационную войну, сообщил Антонов Фото:
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Война на Украине

Заявления представителей администрации Соединенных Штатов о готовящейся в РФ провокации на территории Украины для оправдания дальнейшего вторжения — это кощунственные и голословные утверждения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Эта ложь является частью информационной войны против России. Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой „российской агрессии“. Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли „утечки“ неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями», — приводит комментарий Антонова страница российской дипмиссии в Facebook.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщила, что Россия инсценирует нападение украинских военных на жителей Донбасса, а затем вторгнется на Украину. Официальные лица не стали раскрывать прямые доказательства этого плана и того, как они узнали о нем, чтобы не выдавать свои источники и методы работы.

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Заявления представителей администрации Соединенных Штатов о готовящейся в РФ провокации на территории Украины для оправдания дальнейшего вторжения — это кощунственные и голословные утверждения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Эта ложь является частью информационной войны против России. Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой „российской агрессии“. Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет. Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли „утечки“ неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями», — приводит комментарий Антонова страница российской дипмиссии в Facebook. Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщила, что Россия инсценирует нападение украинских военных на жителей Донбасса, а затем вторгнется на Украину. Официальные лица не стали раскрывать прямые доказательства этого плана и того, как они узнали о нем, чтобы не выдавать свои источники и методы работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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