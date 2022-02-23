Драка происходила на проезжей части в центре города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания пьяных южан устроила драку на проезжей части в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«В 22:40 на перекрестке улиц 8 марта — Малышева около 10 пьяных молодых южан устроили потасовку. Драка началась на улице 8 марта рядом с Мытным двором. Один из молодых людей кричал: „ты знаешь, что такое Чечня?“», — сообщает корреспондент URA.RU. В драке также участвовали граждане РФ.

Затем пьяная компания выбежала на проезжую часть, участники потасовки начали бить друг друга руками. Один из нападавших бросил в толпу стеклянную бутылку, но не попал. Бутылка упала на асфальт, разбилась, осколки полетели в прохожих, которые переходили улицу.

К корреспонденту URA.RU подбежал один из участников драки и потребовал перестать снимать происходящее. Затем часть участников драки ушла в сторону ТЦ «Гринвич».