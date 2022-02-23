23 февраля 2022

Компания пьяных южан устроила драку в центре Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя карета у администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, новогодние украшения, украшение города, новогодняя инсталяция, новогодняя иллюминация, мэрия екатеринбурга
Драка происходила на проезжей части в центре города Фото:

Компания пьяных южан устроила драку на проезжей части в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«В 22:40 на перекрестке улиц 8 марта — Малышева около 10 пьяных молодых южан устроили потасовку. Драка началась на улице 8 марта рядом с Мытным двором. Один из молодых людей кричал: „ты знаешь, что такое Чечня?“», — сообщает корреспондент URA.RU. В драке также участвовали граждане РФ.

Затем пьяная компания выбежала на проезжую часть, участники потасовки начали бить друг друга руками. Один из нападавших бросил в толпу стеклянную бутылку, но не попал. Бутылка упала на асфальт, разбилась, осколки полетели в прохожих, которые переходили улицу.

К корреспонденту URA.RU подбежал один из участников драки и потребовал перестать снимать происходящее. Затем часть участников драки ушла в сторону ТЦ «Гринвич».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания пьяных южан устроила драку на проезжей части в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «В 22:40 на перекрестке улиц 8 марта — Малышева около 10 пьяных молодых южан устроили потасовку. Драка началась на улице 8 марта рядом с Мытным двором. Один из молодых людей кричал: „ты знаешь, что такое Чечня?“», — сообщает корреспондент URA.RU. В драке также участвовали граждане РФ. Затем пьяная компания выбежала на проезжую часть, участники потасовки начали бить друг друга руками. Один из нападавших бросил в толпу стеклянную бутылку, но не попал. Бутылка упала на асфальт, разбилась, осколки полетели в прохожих, которые переходили улицу. К корреспонденту URA.RU подбежал один из участников драки и потребовал перестать снимать происходящее. Затем часть участников драки ушла в сторону ТЦ «Гринвич».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...