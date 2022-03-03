Слуцкий заявил о ратификации договоренностей с Украиной

03 марта 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

Слуцкий заявил, что некоторые договоренности с Киевом должны быть ратифицированы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые договоренности с Украиной могут потребовать парламентских усилий, включая процедуру национальной ратификации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий после переговоров Москвы и Киева. «Некоторые договоренности с Украиной нужно будет закреплять и после проводить процедуру национальной ратификации», — сказал Слуцкий. Слова парламентария передает РИА «Новости». 3 февраля завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Москва и Киев договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров. Руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что делегация из Киева не получила тех результатов, на которые рассчитывала. Сообщалось, что стороны продолжат переговоры в третьем раунде, который состоится в ближайшие дни. Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторые договоренности с Украиной могут потребовать парламентских усилий, включая процедуру национальной ратификации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий после переговоров Москвы и Киева. «Некоторые договоренности с Украиной нужно будет закреплять и после проводить процедуру национальной ратификации», — сказал Слуцкий. Слова парламентария передает РИА «Новости». 3 февраля завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Москва и Киев договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров. Руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что делегация из Киева не получила тех результатов, на которые рассчитывала. Сообщалось, что стороны продолжат переговоры в третьем раунде, который состоится в ближайшие дни. Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси.