Слуцкий заявил о ратификации договоренностей с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Слуцкий заявил, что некоторые договоренности с Киевом должны быть ратифицированы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторые договоренности с Украиной могут потребовать парламентских усилий, включая процедуру национальной ратификации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий после переговоров Москвы и Киева.

«Некоторые договоренности с Украиной нужно будет закреплять и после проводить процедуру национальной ратификации», — сказал Слуцкий. Слова парламентария передает РИА «Новости».

3 февраля завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Москва и Киев договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров. Руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что делегация из Киева не получила тех результатов, на которые рассчитывала. Сообщалось, что стороны продолжат переговоры в третьем раунде, который состоится в ближайшие дни.

Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторые договоренности с Украиной могут потребовать парламентских усилий, включая процедуру национальной ратификации. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий после переговоров Москвы и Киева. «Некоторые договоренности с Украиной нужно будет закреплять и после проводить процедуру национальной ратификации», — сказал Слуцкий. Слова парламентария передает РИА «Новости». 3 февраля завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Москва и Киев договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров. Руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что делегация из Киева не получила тех результатов, на которые рассчитывала. Сообщалось, что стороны продолжат переговоры в третьем раунде, который состоится в ближайшие дни. Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...