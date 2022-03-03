Челябинский генерал представил в Миассе нового начальника ОМВД

Михаил Скоков пожелал Марату Хайруллину удачи на новой должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков 4 марта представил полицейскому гарнизону Миасса нового начальника Марата Хайруллина. Об этом сообщил мэр города Григорий Тонких.

«Нового руководителя отдела полиции представил генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Пожелал Марату Хайруллину дальнейших успехов в служебной деятельности и выразил надежду на продуктивное сотрудничество с администрацией округа», — написал Тонких на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее Хайруллин был заместителем начальника ОМВД по Миассу Константина Козицына. Когда последнего перевели на службу в Магнитогорск, Хайруллин занял его место. В Магнитогорске Козицын заменил на должности начальника управления МВД ушедшего в отставку Сергея Меркулова.