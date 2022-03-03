03 марта 2022

Челябинский генерал представил в Миассе нового начальника ОМВД

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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков пожелал Марату Хайруллину удачи на новой должности Фото:
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Руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков 4 марта представил полицейскому гарнизону Миасса нового начальника Марата Хайруллина. Об этом сообщил мэр города Григорий Тонких.

«Нового руководителя отдела полиции представил генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Пожелал Марату Хайруллину дальнейших успехов в служебной деятельности и выразил надежду на продуктивное сотрудничество с администрацией округа», — написал Тонких на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее Хайруллин был заместителем начальника ОМВД по Миассу Константина Козицына. Когда последнего перевели на службу в Магнитогорск, Хайруллин занял его место. В Магнитогорске Козицын заменил на должности начальника управления МВД ушедшего в отставку Сергея Меркулова.

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Руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков 4 марта представил полицейскому гарнизону Миасса нового начальника Марата Хайруллина. Об этом сообщил мэр города Григорий Тонких. «Нового руководителя отдела полиции представил генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Пожелал Марату Хайруллину дальнейших успехов в служебной деятельности и выразил надежду на продуктивное сотрудничество с администрацией округа», — написал Тонких на своей странице в «ВКонтакте». Ранее Хайруллин был заместителем начальника ОМВД по Миассу Константина Козицына. Когда последнего перевели на службу в Магнитогорск, Хайруллин занял его место. В Магнитогорске Козицын заменил на должности начальника управления МВД ушедшего в отставку Сергея Меркулова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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