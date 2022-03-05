Военный эксперт оценил роль «Байрактаров» в операции на Украине

Российские ПВО сбили беспилотник «Байрактар ТБ-2» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Турецкие беспилотники «Байрактар ТБ-2», которые применяются украинскими вооруженными силами, не могут успешно противостоять силам ДНР, ЛНР и российской армии ввиду их малого количества. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал историк, военный эксперт Борис Юлин.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ПВО уничтожили беспилотник «Байрактар ТБ-2». Также был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины, добавил он.

«Говорят, что раньше еще несколько „Байрактаров“ уничтожили. В любом случае их крайне мало, чтобы хоть какой-то заметный успех показать. К счастью, они сейчас никакую роль не играют. В таком количестве они никакой серьезной роли сыграть не могут», — сказал Борис Юлин.

Собеседник агентства напомнил, что популярность к этим турецким беспилотникам пришла после войны в Карабахе в 2020 году. «Он себя очень неплохо зарекомендовал во время боевых действий в Карабахе. Там „Байрактары“, которые применялись достаточно массировано, по сути, обеспечили подавление и ПВО, и обороны армянских сил в Карабахе. Обеспечили успех достаточно легкий азербайджанским войскам, но к Украине это никакого отношения не имеет, потому что на Украине всего 12 „Байрактаров“ было закуплено. Шесть для армии, шесть для флота, а это, извините, ни о чем», — уточнил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах.

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