Путин заявил о готовности к переговорам с Киевом

Российская сторона готова к переговорам, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин готов обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию на Украине. Об этом глава государства заявил в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс» — сообщается на сайте президента России.

В разговоре лидеров стран также сообщалось о том, что представители Украины затягивают переговоры для перегруппировки своих войск. Кроме того, российская сторона надеется, что представители Украины проявят более конструктивный подход, который на этот раз будет учитывать нынешнюю ситуацию.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером в Анкаре или Стамбуле. Об этом глава Украины также сообщил Эрдогану.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.