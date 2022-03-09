«Единая Россия» разоблачила намерение Украины начать полномасштабное наступление на Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Политические партии Армении, Белоруссии и Сирии поддержали обращение «Единой России», в котором партия разоблачила намерение Украины начать полномасштабное наступление на Донбасс. По информации ЕР, карательная операция Украины могла привести к сотням тысяч жертв в Донбассе.

«Украинский кризис доказывает, что дилетанты-популисты разрушительно влияют на государственность и наносят глубокие раны оказавшимся в западне их авантюризма народам. Так было во время конфликта Армении и Азербайджана, когда единственным гарантом безопасности Армении и, особенно, Арцаха стала Российская Федерация», — приводит сайт «Единой России» заявление Республиканской партии Армении.

В Белорусском республиканском объединении «Белая Русь» отметили, что разговор на эту тему давно требовал публичности. «В обращении содержится информация из первых рук о том, что на самом деле происходит на Украине и вокруг нее», — заключили в «Белой Руси». В Сирийской Партия Арабского социалистического возрождения (БААС) подчеркнули, что специальная операция РФ препятствует не только расширению НАТО на Восток, но и размещению ядерного оружия на Украине. «НАТО представляет серьезную угрозу для нашего мира. Сегодня Россия, ее народ, армия и лидер идут на большие жертвы, чтобы не допустить экспансии НАТО», — заключили в БАСС.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы прекратить убийство мирных граждан в Донбассе. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита.

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