Канадский писатель выступил против помощи НАТО Украине. «Хватит доставать Россию!». Видео

22 марта 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Ив Энглер считает, что НАТО использует Украину для своих целей Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канадский писатель Ив Энглер прервал речь главы МИД Канады Мелани Жоли на заседании ведомства. Он выступил резко против провокаций России с помощью Украины, а также поставок оружия в последнюю. «Сегодня я прервал министра иностранных дел. Чтобы бросить вызов эскалации насилия Канадой в Украине, поставкам оружия и НАТО», — написал писатель в своем twitter-аккаунте. «Нет НАТО, нет войне! Прекратите использовать Украину в качестве прокси [доверенного лица], чтобы достать Россию. Почему вы не подтолкнули Киев к подписанию Минских соглашений?», — кричал писатель, когда его выводили из зала заседаний. В своей речи Энглер попросил прекратить эскалацию конфликта, пишет «Федеральное агентство новостей». Еще одним требованием стало прекращение поставок оружия на эту территорию, отмечает Nation News. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия властей РФ призваны помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. Таким образом, объяснял Путин, Россия защищает свои границы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Канадский писатель Ив Энглер прервал речь главы МИД Канады Мелани Жоли на заседании ведомства. Он выступил резко против провокаций России с помощью Украины, а также поставок оружия в последнюю. «Сегодня я прервал министра иностранных дел. Чтобы бросить вызов эскалации насилия Канадой в Украине, поставкам оружия и НАТО», — написал писатель в своем twitter-аккаунте. «Нет НАТО, нет войне! Прекратите использовать Украину в качестве прокси [доверенного лица], чтобы достать Россию. Почему вы не подтолкнули Киев к подписанию Минских соглашений?», — кричал писатель, когда его выводили из зала заседаний. В своей речи Энглер попросил прекратить эскалацию конфликта, пишет «Федеральное агентство новостей». Еще одним требованием стало прекращение поставок оружия на эту территорию, отмечает Nation News. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Действия властей РФ призваны помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. Таким образом, объяснял Путин, Россия защищает свои границы.