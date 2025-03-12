Президент США Дональд Трамп отказывается давать гарантии безопасности Украине под руководством Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Трамп не хочет предоставлять [гарантии] Украине, возглавляемой Зеленским. У него свой взгляд на ситуацию, который он регулярно и прямо излагает. Эта война никогда не должна была начинаться», — заявил Лавров в беседе с американскими блогерами Марио Науфалом, Ларри Джонсоном и Эндрю Наполитано. Интервью опубликовано в telegram-канале МИД РФ. Министр иностранных дел России напомнил, что Трамп связывает предоставление американских гарантий безопасности с выполнением странами критериев по взносам в бюджет НАТО, но делает исключение для Украины.
Лавров также подчеркнул, что вступление Киева в НАТО противоречит его собственной Конституции и Декларации о суверенитете 1991 года, где закреплен внеблоковый статус и права национальных меньшинств, включая русских. По его словам, с 2019 года украинские власти приняли законы, запрещающие русский язык в образовании, СМИ и быту, что нарушает эти принципы. Лавров отметил, что в магазинах продавцы могут отказать в обслуживании на русском, требуя говорить на «правильном» языке.
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