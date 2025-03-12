В ВСУ назвали сроки завершения операции в Курской области

Pais: операция ВСУ в Курской области завершится через несколько дней или недель
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В ВСУ считают, что операция в Курской области близка к завершению
В ВСУ считают, что операция в Курской области близка к завершению Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные считают, что операции ВСУ в Курской области могут закончиться в ближайшее время, от нескольких дней до нескольких недель. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

«Осталось мало времени, возможно, всего несколько дней или недель», — приводит издание слова украинских военных, задействованных во вторжении в Курскую область. Кроме того, Pais сообщает о неясных обстоятельствах на фронте, подробности которых известны только высшему командованию и командирам бригад.

Ранее стало известно, что российские войска достигли здания администрации в центре Суджи, что находится в Курской области, и установили на городской площади флаг Российской Федерации. В настоящее время они укрепляют свои позиции и продолжают операции по уничтожению остатков сопротивления со стороны ВСУ. В городе продолжаются интенсивные боевые действия.

Большая часть украинских войск ведет отступление из Курской области; тем не менее, некоторые подразделения продолжают оказывать сопротивление. Однако украинские силы терпят значительные потери в результате атак российских штурмовиков и операторов FPV-дронов.

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Украинские военные считают, что операции ВСУ в Курской области могут закончиться в ближайшее время, от нескольких дней до нескольких недель. Об этом сообщает испанское издание El Pais. «Осталось мало времени, возможно, всего несколько дней или недель», — приводит издание слова украинских военных, задействованных во вторжении в Курскую область. Кроме того, Pais сообщает о неясных обстоятельствах на фронте, подробности которых известны только высшему командованию и командирам бригад. Ранее стало известно, что российские войска достигли здания администрации в центре Суджи, что находится в Курской области, и установили на городской площади флаг Российской Федерации. В настоящее время они укрепляют свои позиции и продолжают операции по уничтожению остатков сопротивления со стороны ВСУ. В городе продолжаются интенсивные боевые действия. Большая часть украинских войск ведет отступление из Курской области; тем не менее, некоторые подразделения продолжают оказывать сопротивление. Однако украинские силы терпят значительные потери в результате атак российских штурмовиков и операторов FPV-дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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