Украинские военные считают, что операции ВСУ в Курской области могут закончиться в ближайшее время, от нескольких дней до нескольких недель. Об этом сообщает испанское издание El Pais.
«Осталось мало времени, возможно, всего несколько дней или недель», — приводит издание слова украинских военных, задействованных во вторжении в Курскую область. Кроме того, Pais сообщает о неясных обстоятельствах на фронте, подробности которых известны только высшему командованию и командирам бригад.
Ранее стало известно, что российские войска достигли здания администрации в центре Суджи, что находится в Курской области, и установили на городской площади флаг Российской Федерации. В настоящее время они укрепляют свои позиции и продолжают операции по уничтожению остатков сопротивления со стороны ВСУ. В городе продолжаются интенсивные боевые действия.
Большая часть украинских войск ведет отступление из Курской области; тем не менее, некоторые подразделения продолжают оказывать сопротивление. Однако украинские силы терпят значительные потери в результате атак российских штурмовиков и операторов FPV-дронов.
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