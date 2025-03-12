Бойцы РФ, зашедшие под Курск по газовой трубе, вырыли полукилометровую траншею

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Российские военные сделали подкоп и проделали несколько тоннелей, чтобы добраться до Суджи
Российские военные сделали подкоп и проделали несколько тоннелей, чтобы добраться до Суджи Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные из 30-го мотострелкового полка вырыли 500-метровую траншею, чтобы добраться до газопровода, по которому прошли 15 километров и прорвались в тыл ВСУ у газоизмерительной станции в Судже Курской области. Об этом рассказали бойцы группировки войск «Север».

«Траншея 500 метров и почти 15 километров по трубе», — заявил РИА Новости один из бойцов. Они также поделились кадрами подземных коридоров высотой почти в человеческий рост.

Ранее российские военные начали крупное контрнаступление в Курской области. Основные боевые действия развернулись в районе Суджи. Военные аналитики считают, что исход этого сражения может стать ключевым в контексте вытеснения украинских вооруженных формирований из территории России.

Существенно повлиять на ход боевых действий удалось подразделению российских военных, численностью в 800 человек. Этот отряд осуществил марш-бросок длиной примерно 15 километров, используя недействующий участок газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, что позволило неожиданно прорваться в тыл украинских войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину была представлена информация об операции еще до ее начала.

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Российские военные из 30-го мотострелкового полка вырыли 500-метровую траншею, чтобы добраться до газопровода, по которому прошли 15 километров и прорвались в тыл ВСУ у газоизмерительной станции в Судже Курской области. Об этом рассказали бойцы группировки войск «Север». «Траншея 500 метров и почти 15 километров по трубе», — заявил РИА Новости один из бойцов. Они также поделились кадрами подземных коридоров высотой почти в человеческий рост. Ранее российские военные начали крупное контрнаступление в Курской области. Основные боевые действия развернулись в районе Суджи. Военные аналитики считают, что исход этого сражения может стать ключевым в контексте вытеснения украинских вооруженных формирований из территории России. Существенно повлиять на ход боевых действий удалось подразделению российских военных, численностью в 800 человек. Этот отряд осуществил марш-бросок длиной примерно 15 километров, используя недействующий участок газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, что позволило неожиданно прорваться в тыл украинских войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину была представлена информация об операции еще до ее начала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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