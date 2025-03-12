Бойцы РФ, зашедшие под Курск по газовой трубе, вырыли полукилометровую траншею

Российские военные из 30-го мотострелкового полка вырыли 500-метровую траншею, чтобы добраться до газопровода, по которому прошли 15 километров и прорвались в тыл ВСУ у газоизмерительной станции в Судже Курской области. Об этом рассказали бойцы группировки войск «Север».
«Траншея 500 метров и почти 15 километров по трубе», — заявил РИА Новости один из бойцов. Они также поделились кадрами подземных коридоров высотой почти в человеческий рост.
Ранее российские военные начали крупное контрнаступление в Курской области. Основные боевые действия развернулись в районе Суджи. Военные аналитики считают, что исход этого сражения может стать ключевым в контексте вытеснения украинских вооруженных формирований из территории России.
Существенно повлиять на ход боевых действий удалось подразделению российских военных, численностью в 800 человек. Этот отряд осуществил марш-бросок длиной примерно 15 километров, используя недействующий участок газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, что позволило неожиданно прорваться в тыл украинских войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину была представлена информация об операции еще до ее начала.
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