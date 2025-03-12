Лавров: в США пришла нормальная администрация, не исповедующая антихристианство

Новая администрация США является «нормальной администрация, не исповедующей антихристианские идеи». Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что у Москвы и Вашингтона есть совпадение ценностей.
«К власти в США пришла нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей. Мы являемся православными христианами. Наши ценности в целом схожи», — заявил Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Разговор опубликован в telegram-канале министерства.
Министр иностранных дел России считает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом 20 января 2025 года стало «возвращением к нормальности» в ценностном плане. По его мнению, разрыв между демократами и республиканцами углубился из-за отхода Демократической партии от христианских ценностей под влиянием «неоконсервативных» идей.
Лавров отметил, что первое избрание Трампа в 2017 году стало неожиданным переломом, а сейчас, спустя 49 дней после инаугурации, президент демонстрирует готовность и активную повестку. Глава МИД подчеркнул, что Москва и Вашингтон разделяют желание не допустить эскалации конфликтов, хотя католицизм, по его словам, все больше отклоняется от традиционных ценностей, что Россия не принимает.
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