Мессенджер Signal перестал реагировать на запросы украинских правоохранителей

Мессенджер Signal перестал отвечать на запросы украинских правоохранителей после политических изменений в США. Об этом сообщил замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк.
«Пока происходят политические изменения в США, Signal перестал реагировать на обращения правоохранительных органов. Ранее мессенджер реагировал на аналогичные обращения», — заявил Демедюк, его слова приводит Forbes.
По словам замглавы, у Signal ранее был специальный канал для взаимодействия с украинскими правоохранителями, но теперь коммуникация прервалась. Он предположил, что это может быть временным явлением, связанным с перестановками в администрации США после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Демедюк отметил, что до сих пор только Telegram игнорировал запросы властей, а теперь к нему добавился Signal.
Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировке мессенджера Signal в Российской Федерации. Причиной стало несоблюдение действующего законодательства страны. Данный мессенджер часто упоминался как альтернатива Telegram.
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