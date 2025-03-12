Мессенджер Signal перестал реагировать на запросы украинских правоохранителей

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Для коммуникации с украинскими правоохранителями у Signal был установлен отдельный канал, теперь он заблокирован
Для коммуникации с украинскими правоохранителями у Signal был установлен отдельный канал, теперь он заблокирован Фото:

Мессенджер Signal перестал отвечать на запросы украинских правоохранителей после политических изменений в США. Об этом сообщил замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк.

«Пока происходят политические изменения в США, Signal перестал реагировать на обращения правоохранительных органов. Ранее мессенджер реагировал на аналогичные обращения», — заявил Демедюк, его слова приводит Forbes.

По словам замглавы, у Signal ранее был специальный канал для взаимодействия с украинскими правоохранителями, но теперь коммуникация прервалась. Он предположил, что это может быть временным явлением, связанным с перестановками в администрации США после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Демедюк отметил, что до сих пор только Telegram игнорировал запросы властей, а теперь к нему добавился Signal.

Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировке мессенджера Signal в Российской Федерации. Причиной стало несоблюдение действующего законодательства страны. Данный мессенджер часто упоминался как альтернатива Telegram.

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Мессенджер Signal перестал отвечать на запросы украинских правоохранителей после политических изменений в США. Об этом сообщил замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк. «Пока происходят политические изменения в США, Signal перестал реагировать на обращения правоохранительных органов. Ранее мессенджер реагировал на аналогичные обращения», — заявил Демедюк, его слова приводит Forbes. По словам замглавы, у Signal ранее был специальный канал для взаимодействия с украинскими правоохранителями, но теперь коммуникация прервалась. Он предположил, что это может быть временным явлением, связанным с перестановками в администрации США после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Демедюк отметил, что до сих пор только Telegram игнорировал запросы властей, а теперь к нему добавился Signal. Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировке мессенджера Signal в Российской Федерации. Причиной стало несоблюдение действующего законодательства страны. Данный мессенджер часто упоминался как альтернатива Telegram.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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