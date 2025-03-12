Командование ВСУ отказывается эвакуировать раненых солдат с поля боя

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ВСУ отказываются забирать раненых с поля боя
ВСУ отказываются забирать раненых с поля боя Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командование ВСУ на курском направлении отказывается эвакуировать раненых и бросает солдат умирать. Об этом рассказал украинский военнопленный Евгений Полторацкий.

«Трехсотых (раненых — прим. URA.RU) не забирают, говорят, что смысла нет забирать. <...> Загоняют на передовую и назад могут вообще не забрать, пока ты там не будешь двухсотый (погибший — прим. URA.RU)», — передает ТАСС слова Полторацкого. Данные получены в ходе допроса, проведенного после его пленения на курском направлении, где с августа 2024 года идут активные бои

По словам военнопленного, его схватили на улице и мобилизовали. Через два дня он оказался на полигоне, где инструкторы НАТО проводили краткую подготовку. В зоне боев он отказался идти на передовую, но был избит и принудительно отправлен в окопы.

Полторацкий описал обстановку в ВСУ как полную беззакония: отпуска дают только за взятку в половину пособия, а отступающих могут убить свои же. Он призвал украинских солдат сдаваться в плен, заявив, что «лучше сдаться, чем умереть ни за что».

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Командование ВСУ на курском направлении отказывается эвакуировать раненых и бросает солдат умирать. Об этом рассказал украинский военнопленный Евгений Полторацкий. «Трехсотых (раненых — прим. URA.RU) не забирают, говорят, что смысла нет забирать. <...> Загоняют на передовую и назад могут вообще не забрать, пока ты там не будешь двухсотый (погибший — прим. URA.RU)», — передает ТАСС слова Полторацкого. Данные получены в ходе допроса, проведенного после его пленения на курском направлении, где с августа 2024 года идут активные бои По словам военнопленного, его схватили на улице и мобилизовали. Через два дня он оказался на полигоне, где инструкторы НАТО проводили краткую подготовку. В зоне боев он отказался идти на передовую, но был избит и принудительно отправлен в окопы. Полторацкий описал обстановку в ВСУ как полную беззакония: отпуска дают только за взятку в половину пособия, а отступающих могут убить свои же. Он призвал украинских солдат сдаваться в плен, заявив, что «лучше сдаться, чем умереть ни за что».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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