Лавров: интересы США и России никогда не будут полностью идентичными

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Лавров заявил, что интересы РФ и США не могут совпадать даже на 50%
Лавров заявил, что интересы РФ и США не могут совпадать даже на 50% Фото:

Интересы России и США никогда не будут полностью совпадать, даже на 50% схожести между странами достичь невозможно. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Очевидно, что США и Россия — это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными. Они не могут полностью совпадать, даже на 50%», — сказал Лавров в разговоре с американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Интервью опубликовано в telegram-канале МИД.

По мнению министра, несмотря на наличие различий, важно находить и развивать схожие интересы. Лавров подчеркнул важность использования таких точек соприкосновения для сотрудничества, особенно в экономических и инфраструктурных проектах. В случае разногласий страны должны избегать конфронтации, стремясь к диалогу и пониманию, чтобы предотвратить ухудшение отношений, отметил глава российского ведомства.

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Интересы России и США никогда не будут полностью совпадать, даже на 50% схожести между странами достичь невозможно. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Очевидно, что США и Россия — это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными. Они не могут полностью совпадать, даже на 50%», — сказал Лавров в разговоре с американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Интервью опубликовано в telegram-канале МИД. По мнению министра, несмотря на наличие различий, важно находить и развивать схожие интересы. Лавров подчеркнул важность использования таких точек соприкосновения для сотрудничества, особенно в экономических и инфраструктурных проектах. В случае разногласий страны должны избегать конфронтации, стремясь к диалогу и пониманию, чтобы предотвратить ухудшение отношений, отметил глава российского ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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