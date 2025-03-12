Лавров: интересы США и России никогда не будут полностью идентичными

Интересы России и США никогда не будут полностью совпадать, даже на 50% схожести между странами достичь невозможно. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Очевидно, что США и Россия — это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными. Они не могут полностью совпадать, даже на 50%», — сказал Лавров в разговоре с американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Интервью опубликовано в telegram-канале МИД.
По мнению министра, несмотря на наличие различий, важно находить и развивать схожие интересы. Лавров подчеркнул важность использования таких точек соприкосновения для сотрудничества, особенно в экономических и инфраструктурных проектах. В случае разногласий страны должны избегать конфронтации, стремясь к диалогу и пониманию, чтобы предотвратить ухудшение отношений, отметил глава российского ведомства.
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