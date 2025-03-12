Spiegel: США добиваются замены Зеленского на более «послушного» президента

Администрация президента США Дональда Трампа добивается замены Владимира Зеленского на «более послушного» лидера Украины, что делает появление его преемника неизбежным. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«Команда Дональда Трампа хочет видеть на Украине послушного президента», — говорится в тексте журнала. Авторы отмечают, что в Соединенных Штатах, по всей видимости, прогнозируется скорое поражение Зеленского. По их мнению, смена лидера кажется неизбежной. Тем не менее, предполагаемый преемник, по всей видимости, не проявляет большей готовности к сотрудничеству.
По мнению авторов материала, Зеленского могут сменить экс-главком Валерий Залужный, бывший президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) или Юлия Тимошенко. Der Spiegel указывает на встречи украинской оппозиции с представителями Белого дома как на признак подготовки смены власти в Киеве. Издание связывает эти планы с желанием Вашингтона установить более податливое руководство в Киеве на фоне переговоров о будущем конфликта.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский президент настаивал на необходимости заключения мирного соглашения и прекращения критики в адрес российского лидера Владимира Путина со стороны украинского руководства. В ответ на это, Зеленский отправил в Вашингтон письмо с извинениями.
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