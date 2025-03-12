Украина могла бы сохранить свои границы 1991 года без Крыма и части Донбасса, если бы Киев сотрудничал, не прибегал к обману и реализовывал свои собственные, а не чужие инициативы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают», — заявил Сергей Лавров в ходе интервью с американскими блогерами Эндрю Наполитано, Ларри Джонсоном и Марио Науфалом. Содержание разговора опубликовано в telegram-канале МИД России.
Глава МИД РФ отметил, что Киев, в частности, должен был соблюдать Минские соглашения. Дополнительно, Лавров привел пример с российско-украинскими переговорами в Стамбуле в 2022 году, прерванных украинской стороной по настоянию бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В настоящее время его роль взял на себя глава разведки Германии Бруно Каль, который советует Киеву продолжать конфликт до 2029 года, таким образом, вероятно, пережидая правление президента США Дональда Трампа.
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