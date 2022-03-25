Историки: целостность Украины не является для Запада приоритетом

25 марта 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Западные страны, в том числе США, используют Украину в своих интересах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для западных стран, в том числе США, целостность Украины не является ключевым приоритетом. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного Государства, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик. «Вопрос о целостности Украины вообще не стоит. Это просто полигон, это некий театр военных действий. Что с ним будет Западу абсолютно безразлично», — сказал Дмитрий Суржик. Кандидат наук отметил, что западные страны используют Украину в своих интересах. «С одной стороны это военное истощение, стремление, чтобы Россия увязла. Неважно на каких условиях там будет дальше Украина, это совершенно разменная монета, которая Западу никак не интересна. А с другой стороны, это экономическое давление, то есть попытка втянуть во второй сценарий, как в Афганистане было, и может быть в чем-то его педалировать, используя приемы психологической войны по вьетнамскому сценарию с тем, чтобы вызвать массовое недовольство в тылу РФ», — заявил он. Историк, член ассоциации историков Союзного государства, сопредседатель фонда «ИстПатриотика» Александр Макушин в беседе с URA.RU подчеркнул, что планы западных стран на Россию и Украину никогда не менялись. «В отношении Украины и России планы Запада никогда не менялись. Это расчленение страны, это получение стопроцентного доступа к природным ресурсам. Планы никогда не менялись, никуда не девались и продолжаются с момента окончания Второй мировой», — уточнил собеседник агентства. Также Дмитрий Суржик предположил, почему акции крупнейших производителей оружия в США резко выросли после начала спецоперации на Украине. «Военное сотрудничество [между Украиной и странами Запада] началось не в феврале 2022 года. Оно имело тайную составляющую, и мы видим сколько Javelin, сколько британских противотанковых комплексов NLAW сейчас в качестве трофеев получили наши войска. Очевидно, что их доставили не в 2022 году, а если так, то, как я предполагаю, в ближайшее время должны всплыть документы о тайном военно-техническом сотрудничестве, которое продолжалось не год и не два», — объяснил историк. Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что одной из ее причин стало желание Киева присоединиться к НАТО. По словам главы государства, у России не было выхода, так как если бы Украина напала на Крым, стране пришлось бы воевать со всем Североатлантическим альянсом. До этого НАТО и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Одним из его условий было нерасширение альянса на восток. Путин обвинил НАТО в обмане. По его словам, в 1990-е годы альянс пообещал, что не будет распространяться на восток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для западных стран, в том числе США, целостность Украины не является ключевым приоритетом. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного Государства, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик. «Вопрос о целостности Украины вообще не стоит. Это просто полигон, это некий театр военных действий. Что с ним будет Западу абсолютно безразлично», — сказал Дмитрий Суржик. Кандидат наук отметил, что западные страны используют Украину в своих интересах. «С одной стороны это военное истощение, стремление, чтобы Россия увязла. Неважно на каких условиях там будет дальше Украина, это совершенно разменная монета, которая Западу никак не интересна. А с другой стороны, это экономическое давление, то есть попытка втянуть во второй сценарий, как в Афганистане было, и может быть в чем-то его педалировать, используя приемы психологической войны по вьетнамскому сценарию с тем, чтобы вызвать массовое недовольство в тылу РФ», — заявил он. Историк, член ассоциации историков Союзного государства, сопредседатель фонда «ИстПатриотика» Александр Макушин в беседе с URA.RU подчеркнул, что планы западных стран на Россию и Украину никогда не менялись. «В отношении Украины и России планы Запада никогда не менялись. Это расчленение страны, это получение стопроцентного доступа к природным ресурсам. Планы никогда не менялись, никуда не девались и продолжаются с момента окончания Второй мировой», — уточнил собеседник агентства. Также Дмитрий Суржик предположил, почему акции крупнейших производителей оружия в США резко выросли после начала спецоперации на Украине. «Военное сотрудничество [между Украиной и странами Запада] началось не в феврале 2022 года. Оно имело тайную составляющую, и мы видим сколько Javelin, сколько британских противотанковых комплексов NLAW сейчас в качестве трофеев получили наши войска. Очевидно, что их доставили не в 2022 году, а если так, то, как я предполагаю, в ближайшее время должны всплыть документы о тайном военно-техническом сотрудничестве, которое продолжалось не год и не два», — объяснил историк. Россия начала спецоперацию на Украине утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что одной из ее причин стало желание Киева присоединиться к НАТО. По словам главы государства, у России не было выхода, так как если бы Украина напала на Крым, стране пришлось бы воевать со всем Североатлантическим альянсом. До этого НАТО и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Одним из его условий было нерасширение альянса на восток. Путин обвинил НАТО в обмане. По его словам, в 1990-е годы альянс пообещал, что не будет распространяться на восток.