Кремль отреагировал на запрет Русской церкви на Украине

В Кремле «крайне негативно» отреагировали на желание украинских властей запретить деятельность РПЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кремле крайне негативно относятся к решению запретить Русскую православную церковь на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о внесении в Верховную Раду соответствующего законопроекта.

«Реакция [Кремля] крайне негативная», — заявил Песков. Законопроект, внесенный в Раду, также предусматривает изъятие недвижимого и иного имущества РПЦ.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект предлагает изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций (объединений), чей руководящий центр находится за пределами Украины, в недружественном государстве.