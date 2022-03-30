Кремль отреагировал на запрет Русской церкви на Украине

В Кремле крайне негативно относятся к решению запретить Русскую православную церковь на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о внесении в Верховную Раду соответствующего законопроекта.
«Реакция [Кремля] крайне негативная», — заявил Песков. Законопроект, внесенный в Раду, также предусматривает изъятие недвижимого и иного имущества РПЦ.
Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект предлагает изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций (объединений), чей руководящий центр находится за пределами Украины, в недружественном государстве.
В Кремле крайне негативно относятся к решению запретить Русскую православную церковь на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о внесении в Верховную Раду соответствующего законопроекта. «Реакция [Кремля] крайне негативная», — заявил Песков. Законопроект, внесенный в Раду, также предусматривает изъятие недвижимого и иного имущества РПЦ. Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект предлагает изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций (объединений), чей руководящий центр находится за пределами Украины, в недружественном государстве.