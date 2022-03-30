Кремль отреагировал на запрет Русской церкви на Украине

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле «крайне негативно» отреагировали на желание украинских властей запретить деятельность РПЦ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле крайне негативно относятся к решению запретить Русскую православную церковь на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о внесении в Верховную Раду соответствующего законопроекта.

«Реакция [Кремля] крайне негативная», — заявил Песков. Законопроект, внесенный в Раду, также предусматривает изъятие недвижимого и иного имущества РПЦ.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект предлагает изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций (объединений), чей руководящий центр находится за пределами Украины, в недружественном государстве.

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В Кремле крайне негативно относятся к решению запретить Русскую православную церковь на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о внесении в Верховную Раду соответствующего законопроекта. «Реакция [Кремля] крайне негативная», — заявил Песков. Законопроект, внесенный в Раду, также предусматривает изъятие недвижимого и иного имущества РПЦ. Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект предлагает изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Он предусматривает запрет деятельности религиозных организаций (объединений), чей руководящий центр находится за пределами Украины, в недружественном государстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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