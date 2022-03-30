СК проверит украинские учебники на предмет разжигания вражды к РФ

31 марта 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Следственный комитет России проанализирует содержание украинских учебников по истории и даст правовую оценку. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Бастрыкин поручил следователям во взаимодействии со специалистами историками изучить данную информацию и дать правовую оценку указанным фактам в рамках расследования находящихся в производстве уголовных дел», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета. Отмечается, что к проверке будут привлечены специалисты по истории. В СК предполагают, что украинские школьные учебники по истории нацеливают детей на ненависть к России и русскому языку, вероятно, что украинские власти целенаправленно проводили работу в этом направлении. Минпросвещения России заявило, что украинские учебники искажают историческую правду и фактически фальсифицируют историю. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным пороса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что украинские учебники готовили детей к войне с Россией. Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова показала учебники, которые были найдены на освобожденных территориях Донбасса. Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что Украине необходима реформа образования под стандарты России.