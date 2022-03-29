Турчак: Украине нужна реформа образования под стандарты России

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Андрей Турчак заявил, что в украинских учебниках много антироссийской пропаганды Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Партия «Единая Россия» поможет в доставке учебников в освобожденные территории Украины, поскольку считает необходимым перевести местных школьников на российский образовательный стандарт. Об этом заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак во время совещания по капремонту школ.

«„Единая Россия“ готова помочь Минпросвещения в доставке учебников на освобожденные территории Донбасса, что поможет обеспечить кратчайший переход на российские образовательные стандарты. [В учебниках], которые мы обнаружили в украинских школах, — волосы встают дыбом от того, что мы видели: пропаганда и жестокости, и антироссийских идей. Буквально с ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны», — приводится цитата Турчака в соцсетях партии.

Внедрять реформы планируется прежде всего на освобожденных территориях: под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

Учебники на Украине начали активно переписываться с 2014 года, когда Крым вернулся в состав России. Многие российские политики заявляли, что их правят с учетом антироссийского курса, которого придерживались украинские власти.

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Партия «Единая Россия» поможет в доставке учебников в освобожденные территории Украины, поскольку считает необходимым перевести местных школьников на российский образовательный стандарт. Об этом заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак во время совещания по капремонту школ. «„Единая Россия“ готова помочь Минпросвещения в доставке учебников на освобожденные территории Донбасса, что поможет обеспечить кратчайший переход на российские образовательные стандарты. [В учебниках], которые мы обнаружили в украинских школах, — волосы встают дыбом от того, что мы видели: пропаганда и жестокости, и антироссийских идей. Буквально с ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны», — приводится цитата Турчака в соцсетях партии. Внедрять реформы планируется прежде всего на освобожденных территориях: под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Учебники на Украине начали активно переписываться с 2014 года, когда Крым вернулся в состав России. Многие российские политики заявляли, что их правят с учетом антироссийского курса, которого придерживались украинские власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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