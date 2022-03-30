Министр Кравцов: украинские учебники готовят детей к войне с РФ

Украинские учебники воспитывают в детях ненависть к России, заявил Сергей Кравцов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В украинских учебниках истории описывается «агрессия» России, они служат для подготовки детей к войне с РФ. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции по теме «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти».

«Авторы пособий подчеркивают, что современная Украина нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии Российской Федерации. Мы проанализировали более 300 учебников и учебных пособий для учеников начальной, основной и старшей школы и увидели, что это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду, нацеливание детей на ненависть к нашей стране», — приводит слова Кравцова официальный telegram-канал «Единой России».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным пороса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента.