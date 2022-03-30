Министр Кравцов: украинские учебники готовят детей к войне с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского. Екатеринбург, библиотека, занятие, учеба, студентка, учебники, подготовка к экзаменам, образование, уроки, подготовка к учебному году, изучение, дистанционное обучение, заочное обучение
Украинские учебники воспитывают в детях ненависть к России, заявил Сергей Кравцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В украинских учебниках истории описывается «агрессия» России, они служат для подготовки детей к войне с РФ. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции по теме «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти».

«Авторы пособий подчеркивают, что современная Украина нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии Российской Федерации. Мы проанализировали более 300 учебников и учебных пособий для учеников начальной, основной и старшей школы и увидели, что это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду, нацеливание детей на ненависть к нашей стране», — приводит слова Кравцова официальный telegram-канал «Единой России».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным пороса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В украинских учебниках истории описывается «агрессия» России, они служат для подготовки детей к войне с РФ. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции по теме «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти». «Авторы пособий подчеркивают, что современная Украина нуждается в компактной мобильной армии в условиях агрессии Российской Федерации. Мы проанализировали более 300 учебников и учебных пособий для учеников начальной, основной и старшей школы и увидели, что это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду, нацеливание детей на ненависть к нашей стране», — приводит слова Кравцова официальный telegram-канал «Единой России». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным пороса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...