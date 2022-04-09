Зеленский рассчитывает на Лондон в гарантировании безопасности

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский готов обсудить с РФ гарантии безопасности только после встречи со странами, которые согласятся стать гарантами Фото:
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Власти Украины надеются, что ключевую роль в гарантировании безопасности страны сыграет Лондон. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном в Киеве.

«Мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для нашей страны. <…> Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль», — сказал лидер Украины, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что готов обсуждать гарантии безопасности с РФ только после согласия некоторых стран стать гарантами Украины. В их число входит США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль. Также Зеленский предлагал Китаю стать гарантом безопасности.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию РФ на территории Украины 24 февраля. Российская и украинская делегации уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.

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Власти Украины надеются, что ключевую роль в гарантировании безопасности страны сыграет Лондон. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном в Киеве. «Мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для нашей страны. <…> Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль», — сказал лидер Украины, передает ТАСС. Он подчеркнул, что готов обсуждать гарантии безопасности с РФ только после согласия некоторых стран стать гарантами Украины. В их число входит США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль. Также Зеленский предлагал Китаю стать гарантом безопасности. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию РФ на территории Украины 24 февраля. Российская и украинская делегации уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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