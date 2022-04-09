Зеленский рассчитывает на Лондон в гарантировании безопасности

09 апреля 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Зеленский готов обсудить с РФ гарантии безопасности только после встречи со странами, которые согласятся стать гарантами Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины надеются, что ключевую роль в гарантировании безопасности страны сыграет Лондон. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном в Киеве. «Мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для нашей страны. <…> Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль», — сказал лидер Украины, передает ТАСС. Он подчеркнул, что готов обсуждать гарантии безопасности с РФ только после согласия некоторых стран стать гарантами Украины. В их число входит США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль. Также Зеленский предлагал Китаю стать гарантом безопасности. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию РФ на территории Украины 24 февраля. Российская и украинская делегации уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Украины надеются, что ключевую роль в гарантировании безопасности страны сыграет Лондон. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с британским премьер-министром Борисом Джонсоном в Киеве. «Мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для нашей страны. <…> Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль», — сказал лидер Украины, передает ТАСС. Он подчеркнул, что готов обсуждать гарантии безопасности с РФ только после согласия некоторых стран стать гарантами Украины. В их число входит США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль. Также Зеленский предлагал Китаю стать гарантом безопасности. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию РФ на территории Украины 24 февраля. Российская и украинская делегации уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.